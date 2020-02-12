Patara nerede? Başkan Erdoğan 2020 yılını Patara yılı ilan etti!

Ankara'da gerçekleşen AK Parti grup toplantısı sırasında Başkan Erdoğan, Patara hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. 2020 yılını Patara yılı olarak anacaklarını ifade eden Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra "Patara nerede" araması da en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Patara'ya nasıl gidilir? İşte tüm ayrıntılar...

PATARA NEREDE? PATARA PLAJI VE ANTİK KENTİ ÖZELLİKLERİ...

2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesinden sonra Patara plajı hakkında genel bilgiler, plajın özellikleri oldukça merak ediliyor. Patara plajı Antalya'nın Kaç ve Fethiye ilçeleri arasında kalan Gelemiş köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Bu plaj adını Patara Antik Kenti'nden aldı. Plajın uzunluğu 12 kilometre olarak ifade edilirken derinlik de 300 metre olarak biliniyor. Patara plajı Antalya'nın Kaş beldesi sınırları içinde.

PATARAYA NASIL GİDİLİR? DENİZ KAPLUMBAĞALARI...

Patara plajı, Antalya şehrinden 220 km uzaklıktadır. Hususi aracınızla gidiyorsanız Fethiye yönüne doğru giderken Kalkan'ı geçtikten sonra Patara plajı sapağından girip ulaşabilirsiniz. Patara plajının en belirgin özellikleri arasında deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları yerlerden biri olmasıdır, bilindiği gibi deniz kaplumbağalarının nesli tükenmekte...