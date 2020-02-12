Rejime ağır darbe

İDLIB'E sınır güvenliği ve büyük bir göç dalgasının önüne geçilmesi ve yaşanacak yeni bir insanlık dramının engellenmesi amacıyla bölgede konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye rejiminin saldırılarının hedefinde kaldı. Rejim güçlerine bir çok noktada anında karşılık verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, bir uçaksavar mevzisi ile bir mühimmat deposunun imha edildiği, bir tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi. Öte yandan Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının dünkü saldırılarında İdlib kent merkezinde 12, Kefer Teal köyünde 1 olmak üzere 13 sivil daha yaşamını yitirdi. Rejim güçleri M-5 karayolunun çevresindeki 10 yerleşim yerini daha ele geçirdi. Saldırılar yüzünden bölgede yaşayan yüzbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçmaya devam etti. Yollarda yine kilometrelerce uzunluğunda trafik oluştu. Dondurucu soğukta yollara düşen yüzbinler bir yandan savaş, bir yandan mevsim şartları bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. Saldırılar yüzünden milyonlarca insanın sıkışıp kaldığı sınır hattında insanlık trajedisi yaşanıyor.İdlib'de muhalifler Esad rejiminden geri almaya çalıştığı Serakib'in batısında rejime ait bir helikopteri düşürdü. Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye düşen helikopterin pilotu ve 2 rejim askeri öldü

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