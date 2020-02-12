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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan açıklaması

Başkan Erdoğan'dan ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 'da şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker ile ilgili soruya Başkan Erdoğan, " “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 13:37 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.

KADİR ŞEKER OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

Konya'da Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in (20) tutukluluğuna itiraz edildi.

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TRUMP İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması
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