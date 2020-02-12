Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.

KADİR ŞEKER OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

Konya'da Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in (20) tutukluluğuna itiraz edildi.

Son dakika! Kalbinden bıçakladığı kocayı öldüren Kadir Şeker olayında Avukat Gonca Geçme'den flaş açıklama | Video

TRUMP İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi.