Son dakika: Esad Rejimi'nin vurulan helikopterine A Haber ulaştı! İşte enkaz görüntüleri...

Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin Esed rejiminden geri almaya çalıştığı Serakib ilçe merkezinin batısında rejime ait helikopter dün düşürüldü. İdlib'in güneyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye düşen helikopterin pilotu ve beraberindeki 2 rejim unsuru öldü. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak helikopterin enkazına ilk kez ulaştı. Helikopterin parçalara ayrıldığı görüldü. Rejim son günlerde İdlib'e yönelik saldırılarını artırmış, sivilleri hedef almıştı.

MSB DOĞRULAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yapmış, helikopterin vurulduğunu doğrulamıştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE HELİKOPTERİN ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ

A Haber hiç kimsenin ulaşamadığı enkaz görüntülerine ulaştı. Görüntülerde helikopterin parçalara ayrıldığı ve büyük bir alana dağıldığı görüldü.

Son dakika: İşte Esad rejiminin helikopterinin enkazı! Muhalifler düşürmüş o anlar kaydedilmişti | Video

Son dakika: İşte Esad rejiminin helikopterinin enkazı! Muhalifler düşürmüş o anlar kaydedilmişti | Video