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! 'da akılalmaz olay! Son model arabaya defalarca çarptı, görenler şoke oldu!

haberi... 'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kimliği tespit edilemeyen bir sürücü, otoparkın girişini kapattığı gerekçesiyle tartıştığı sürücüye sinirlenerek aracına bindi. Hızla gaza basan sürücü, son model araca defalarca çarptı. Çevredekilerin bir türlü sakinleştiremediği öfkeli sürücü bir ileri, bir geri yaparken otopark boşluğuna uçtu. Olaylar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte korku dolu dakikalar...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 14:27 ABONE OL
Son dakika! İstanbul'da akılalmaz olay! Son model arabaya defalarca çarptı, görenler şoke oldu!

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

DEFALARCA ÇARPTI, OTOPARKA UÇTU

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.

Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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Son dakika! İstanbul'da akılalmaz olay! Son model arabaya defalarca çarptı, görenler şoke oldu!
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