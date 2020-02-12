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, 'te rejimi hedeflerini vurdu

, 'in batısında rejimine ait hedefleri çok namlulu roketatarlar () ile vurdu. Edinilen bilgiye göre , Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esad rejimi noktalarını hedef aldı. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 22:13 ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Misliyle karşılık veririz, rejimi her yerde vururuz' sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in batısında Esed rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu.

Rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üslere yaptığı saldırıların ardından Türkiye'den açıklamalar peş peşe geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "rejim güçlerine en güçlü şekilde karşılık verilerek vurulacak" açıklamasında bulundu. TSK ise rejim güçlerine nefes aldırmamaya devam ediyor.

Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye mesajından sonra bölgede sıcak saatler yaşanmaya başladı.

ERDOĞAN "VURURUZ" RESTİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu
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