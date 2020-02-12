Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama

operasyonunda 2 tutuklama

'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen Belediye Mali İşler Müdürü ile muhasebe elemanı tutuklandı. Başkan Yardımcısı 'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin sorgusu sürüyor

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 11:22 ABONE OL
Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli'de yakalanan muhasebe elemanı R.E, Mali İşler Müdürü Ş.R.K ve ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Sanıklardan Mali İşler Müdürü Ş.R.K. ve R.E, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce de bir müteahhit tutuklanmıştı.

Öte yandan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN