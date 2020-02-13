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75 düzensiz göçmen 'de yakalandı

Son dakika haberine göre  'in Urla ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:30 ABONE OL
75 düzensiz göçmen İzmir'de yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, 14 Kongo, 6 Suriye, 5 Senegal, 4 Somali, 3 Orta Afrika, 2 Filistin, 1 Venezuela, 1 Dominik, 1 Mali, 1 Nijerya ve 1 Gine uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

DİKİLİ'DE DE YAKALANDILAR

Dikili ilçesi Madran Çayı açıklarında durdurulan lastik botta 22 Suriye, 7 Orta Afrika, 5 Filistin, 2 Somali uyruklu 36 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 75 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.



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75 düzensiz göçmen İzmir'de yakalandı
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