ABD’den “Türkiye’nin yanındayız” mesajı

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin başkanlığındaki heyet dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetle görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Jeffrey, şehit olan Türk askerleri için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti ve ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı. ABD'li heyet ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Yapılan yazılı açıklamada "Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İnsani krizin derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği bilirtildi" denildi. James Jeffrey, NTV'ye verdiği özel röportajda da "Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip" diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bürüksel'deki ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi. Görüşmede İdlib ile ilgili hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği öğrenildi.