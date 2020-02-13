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, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Hulusi Akar, Savunma Bakanı Ben Wallace ve Savunma Bakanı Florence Parly ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde askeri, güvenlik ve savunma sanayi iş birliği konularının yanı sıra başta ve olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu çerçevede 'deki son durum, bölgede yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde ayrıca Akar tarafından 'nin beklentilerinin dile getirildiği, ayrıca İdlib'deki sivil halkın uygulanan şiddet nedeniyle evlerini terk ederek rejim bölgesine değil, Türkiye'ye doğru yöneldiğine dikkat çekildiği öğrenildi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 18:17 ABONE OL
Bakan Akar, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşen Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı konularının ele alındığı oturumuna katıldı.

Akar, oturumun ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerde, askeri, güvenlik ve savunma sanayi iş birliği konularının yanı sıra başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu çerçevede İdlib'deki son durum, bölgede yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, NATO KARARGAHI'NDA

Türkiye'nin beklentilerini dile getiren Bakan Akar'ın, İdlib'deki sivil halkın uygulanan şiddet nedeniyle evlerini terk ederek rejim bölgesine değil, Türkiye'ye doğru yöneldiğine dikkat çektiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantı ve temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine katılmak üzere Brüksel'den ayrıldı.

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Bakan Akar, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
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