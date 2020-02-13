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Son dakika: 'te / operasyonu: 4 gözaltı

'te yapılan geniş çaplı operasyonda terör örgütü üyesi 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri jandarmada sürüyor. Bitlis'in ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:32 ABONE OL
Son dakika: Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan Tatvan'da 12 Şubat'ta 4 şüphelinin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, zanlıların gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

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Son dakika: Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
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