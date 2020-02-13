BM: İdlib mezarlığa dönebilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Jens Laerke, aralıktan beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700 bin kişinin kaçtığını vurgulayarak, son10 haftada yerinden edilenlerin sayısının 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Son iki hafta içinde rejim güçlerinin iki defa Mehmetçik'i hedef alması ve Türkiye'nin de karşılık vermesi sonucu siviller çatışma ortasında kaldı. BM yetkililerine göre çatışmaların devam etmesi durumunda İdlib ve kentsel bölgelerden 280 bin kişi daha göç edebilir. Laerke, "Dünyada yerinden edilmiş en büyük insan yığınıyla karşı karşıyayız ve buranın mezarlığa dönmemesi için derhal çatışmaların sonlandırılması gerekiyor" dedi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) partneri konumundaki Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Müdürü Peter Ruhenstroth- Bauer, aşırı talep ve çatışmalar nedeniyle artık ihtiyaçların karşılanamadığını söyledi. BM verilerine göre, 5.5 milyon Suriyeli sığınmacının 3.6 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin de ülke içinde göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki rejim saldırılarına tepki gösterdi. Altun yaptığı açıklamada, "Soçi mutabakatı kapsamında şubat ayının sonuna kadar rejimi İdlib'deki gözlem noktalarımızın dışına çıkarmaya kararlıyız. Suriye halkının özgürlük ve kurtuluş mücadelesi, Türkiye'nin beka ve ulusal güvenlik meselesinden ayrı tutulamaz" ifadelerini kullandı.sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda Şebbiha, Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı. Kaynaklar, devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti. Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık verdi. Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke kent merkezine dönerken, sivil kılığındaki Şebbihalar da dağıldı. Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenledi. AADIŞIŞLERI Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı S.Verşinin ve Rusya Suriye Özel Temsilcisi A.Lavrentiev başkanlığındaki Rusya heyeti 2 gün süren toplantı yaptı. Rejim güçlerinin ele geçirmek için 'kontrolden çıktığı' kritik önemdeki Halep ile Lazkiye'yi birbirine bağlayan M4 karayolu ile Halep ile Hama üzerinden Şam'ı birbirine bağlayan M5 karayolunun Ankara ve Moskova'nın kontrolünde olması gerekliliği Rus heyete iletildi. Ayrıca İdlib'de sivillerin güvenliğinin sağlanması ve göçün önüne geçilmesi görüşüldü.Betül USTA/ANKARA

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