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'den Kocasakal ve Sevigen için istemi

'nin boykot kararı aldığı televizyonunda programa çıkan parti üyesi ile eski , istemiyle disipline sevk edildi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 18:40 ABONE OL
CHP'den Kocasakal ve Sevigen için kesin ihraç istemi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

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CHP'den Kocasakal ve Sevigen için kesin ihraç istemi
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