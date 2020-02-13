Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda çalışmalar durma noktasına geldi

Yapımına başlanırken 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmaların durma noktasına geldiği iddia edildi. 2019 yılının sonunda test çalışmalarının başlatılması planlanan tramvay hattında ray döşenmeyen bölümlerin olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde hat üzerinde bir çalışmanın olmaması da dikkat çekti.

Raylı sistem, deniz ve tekerlekli toplu ulaşım araçlarını şehrin merkezinde entegre edecek olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyordu. Unkapanı, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Silahtarağa gibi tarihi semtlerden geçecek olan tramvay hattında çalışmaların durma noktasına geldiği iddia edildi. 2019 yılının sonunda test çalışmalarının başlatılması planlanan tramvay hattının havadan çekilen görüntülerinde rayların döşenmediği bölümlerin olduğu görüldü. Vatandaşlar çalışmaların geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerden önce durdurulduğunu söylerken, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı üzerinde bir çalışmanın olmadığı da görüldü. Tramvay tamamlandığında Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile güzergahtaki 3 ayrı üniversiteye raylı sistemle kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.



