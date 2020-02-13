Gerekçeli karar açıklandı: Öldürmüş olmak için öldürdü

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Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren'i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesiyle takip ederek, bıçağı kalbine saplayıp olayı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ve bu nedenle de söz konusu cezanın verildiği belirtildi. Kararda, sanık Arduç'un sabıkalı geçmişi, suç işleme eğilimi, cezaevlerindeki disiplin cezaları nedeniyle uslanmaz kişiliğinin bulunduğu da kaydedildi.Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir geçtiğimiz aralık ayında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç da tutuklanmıştı.