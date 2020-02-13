İBB’den milyonluk yeni satış

CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bütçesine kaynak sağlamak için ağırlık verdiği arsa satışına şubat ayında da devam ediyor. Arsaların tahmini bedeli 6 milyon 46 bin 920 TL. "Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır" başlığı ile yayımlanan ilanlarla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 7 arsa ihale ile satılacak.İBB'nin satışa çıkardığı ve tahmini bedeli en yüksek arsa, Başakşehir İkitelli-2 mahallesinde, ana arter üzerinde bulunuyor. 802 ada, 3 nolu parsel bin metrekare büyüklüğünde. İhalesi 26 Şubat 2020'de yapılacak arsanın yaklaşık 452 metrekarelik kısmı satılacak ve belirlenen bedel 1 milyon 806 bin 680 TL. Satılacak olan diğer arsalar şunlar:Fatih Kariye Mahallesi'nde bulunan 126 metrekarelik arsanın tahmini bedel bir milyon 261 bin 100 TL. İhalesi 19 Şubat'ta yapılacak.Kariye Mahallesi Neşter mevkinde 130 metrekarlik arsa için bir milyon 38 bin 320 TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 Şubat'ta yapılacak.Atik Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 70 metrekarelik arsa için 560 bin 720 TL bedel belirlendi. İhalesi 19 Şubat'ta.Tevkii Cafer Mahallesi'nde 55 metrekarelik arsa için 550 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 Şubat'ta.Nev Bahar Mahallesi'ndeki 45 metrekarelik arsa için 450 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 Şubat'ta.Molla Aşkı Mahallesi'ndeki arsanın 38 metrekarelik bölümü için 380 bin 100 TL bedel belirlendi. İhalesi 26 Şubat'ta yapılacak.

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