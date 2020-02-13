İnkara sığınan eski kaymakamın "mahrem imam"la irtibatı gerekçeli kararda

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanığın sürekli olarak FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığı belirtildi.

Sanık Ahmet Ziya Filizer'in savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi ve hüküm gibi kısımların da yer aldığı 13 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı kararda, sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerekçeli kararda, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski kaymakam Filizer'in örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla FETÖ'nün mahrem imamıyla "operasyonel hat" kullanmak suretiyle haberleştiği belirtildi.

Sanığın örgüt mahrem yapılanmasında "99. dönem kaymakamlar mahrem imamı" olan M.G. ile S.K. adına kayıtlı telefon hattı ile irtibat kurduğu vurgulanan kararda, Filizer'in FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanmak suretiyle oluşturulan hücresel haberleşme ağında yer aldığının teknik verilerle belirlendiğine işaret edildi.

Kararda, itiraflarına yer verilen tanık mahrem imam M.G, kendisinin bir dönem örgüt içerisindeki kaymakam adaylarından sorumlu kişi olduğunu bildirerek, "Ahmet Ziya Filizer de benim sorumluluğumda olan kaymakam adaylarından birisiydi. 2010-2012 yılları arasında kaymakam adayı olarak bulunduğu dönemde Ankara'da benim verdiğim sohbetlere katıldı." ifadesini kullandı.

Tanık M.G. ise 2010-2012 yılları arasında Ankara'da bulunan bir evde sanıkla birlikte örgütün sohbetlerine katıldığını anlattı.

- "Operasyonel hattan" defalarca görüşme yapılmış

Sanığın çarptırıldığı cezanın gerekçelerine yer verilen kararda, Filizer'in operasyonel hatla mahrem imamla 11 kez irtibat kurduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kararda, sanığın tüm tespit ve birbirini teyit eden birçok delile rağmen mahkeme aşamasında FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığı ve savunmasının kendisini suçlamalardan kurtarmaya yönelik olduğu kaydedildi.

- Hakkındaki suçlamaları inkar etmişti

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan tutuksuz sanık Ahmet Ziya Filizer'in "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

FETÖ/PDY'nin mahrem sorumlusunun düzenlediği ve örgüt ideolojisinin aşılanıp örgütsel bağın kuvvetlendirildiği, örgütsel takibin yapılarak talimatlarının iletildiği toplantılara katıldığı tespit edilen sanık Filizer, yargılama aşamasındaki beyanlarında hakkındaki suçlamaları inkar etmişti.

Terör örgütünün içinde yer almadığını savunan sanık, savunmasında ''Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. FETÖ/PDY üyesi değilim. Mustafa Güzel'i hiç tanımam. Kendisini hiç görmedim. Operasyonel hat kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.'' şeklinde savunma yapmıştı.

Eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, ilçede 29 Kasım 2016'da, 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle de dava açılmıştı.