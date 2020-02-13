İşçilerin mücadelesi 172. gününde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden haksız yere çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolar 172'nci güne girdi. Saraçhane'deki İBB binası önünde işçiler adına konuşan eylem komitesi başkanı Umut Aydoğan, 172 gün önce İBB iştiraklerinden mesai saatleri içerisinde gurur kırıcı bir kısa mesajla işten atıldıklarını söyledi. İBB önünde yağmura, soğuğa rağmen mücadele verdiklerini söyleyen Aydoğan, "Çadır olmadığı için beton üzerinde bekliyor ve yatıyoruz. Isınma ihtiyacımızı ateş yakarak gidermeye çalışsak da çok soğuk havalarda ve yağmurlu günlerde zor durumda kalıyoruz. Yiyeceklerimizin üzerini branda ile örtmemize bile izin vermiyorlar" dedi. Aydoğan, yaklaşık 6 aydır zor şartlarda verdikleri mücadelede hem maddi hem de manevi olarak tükendiklerini dile getirdi. Birçok işçinin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ifade eden Aydoğan, "Ödenmemiş kiralar birikti, faturaları yatıramıyoruz. Çocuklarımızın okul masraflarını da karşılayamıyoruz. Kış ayındayız. Ne kendimizin ne de çocuklarımızın bot ve mont gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Manevi olarak da artık her gün 'Bir haber gelir mi? Bir işe girer miyiz? Bir gelişme var mı?' gibi sorularla içimiz içimizi yiyor. Doğal olarak ev içerisindeki sıkıntılar, huzursuzluklar da artıyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. İnsanların psikolojisi son derece bozuk" diye konuştu.

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