Maçka Parkı'ndaki kıyafete müdahale olayı davasında karar

Maçka Parkı'nda yaşanan ve "kıyafete müdahale edildiği" iddiasıyla çıkan tartışmaya ilişkin parktaki güvenlikçi Savaş İlter ile Çağla Köse'nin "müşteki-sanık" olarak "hakaret" suçundan yargılandığı davada, İlter'e 3 bin 300 lira adli para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki-sanık Savaş İlter ile müşteki sanık Çağla Makbule Köse ve avukatları katıldı.

Köse, İlter hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, ''Ben küçüklüğümden süren aile baskısından sonra özgürlüğüme kavuştuğum bir dönemde, bu tür bir davranışa maruz kaldım. Ben hakaret etmedim, 'manyak' kelimesini sadece ağır tahrik altında kullandım.'' dedi.

Savaş İlter ise ''Ben kendisine 'hanımefendi' diye hitap ettim, bayana ailenin ricasını ilettim. Bana bağırdı ve 'Güvenlik beni taciz ediyor.' dedi. İnsanların baskısına maruz kaldım, insanlar üzerime yürüdü. Yaklaşık 3 yıldır işsizim, benim burada konuştuğum her şey basında çıkmaktadır.'' diye konuştu.

Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözleri sorulan müşteki-sanık Köse, medya ile hiçbir zaman iletişim kurmadığını, tam tersine medyanın kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, ''Bir kadın varsa bu kadın benim kıyafetimden rahatsız olup Savaş İlter'e gitmişse bu da bir suçtur. Ben parkta tuvaletin önünde tuvalet sırası beklerken, Savaş İlter ve arkadaşları bir motosikletin sahibini arıyorlardı. Bir bayanın benden rahatsız olması ve güvenlik görevlisine haber vermesi, söz konusu değildir.'' ifadelerini kullandı.

Müşteki sanık İlter ise bir aile rahatsızlıklarından bahsedince kendisinin tuvaletin bulunduğu yere gittiğini ve sadece ricada bulunduğunu söyleyerek, ''Böyle giyinemezsiniz.'' demediğini, karşı tarafın şahitlerinin de kendisinin bu kelimeleri kullanmadığını söylediklerini öne sürdü.

Mahkeme, İlter'in Köse'ye karşı ''hakaret'' suçunu işlediğini belirterek, sanığa 3 bin 300 lira adli para cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşu ve ileride suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluşmasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

''Hakaret'' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılan müşteki-sanık Köse'nin eylemi İlter'in haksız fiiline tepki olarak gerçekleştirdiğine karar veren mahkeme, Köse'ye ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de güvenlikçi Savaş İlter'in, kıyafeti nedeniyle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiği ve Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "hakaret" ettiği belirtilmişti.

İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, Çağla Köse'nin ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, her iki kişi de "müşteki" ve "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda bir özel güvenlik görevlisinin, bir kadına giydiği kıyafeti nedeniyle "Senin burada böyle gezmene izin vermem" dediği iddia edilmişti.

Şişli'deki Maçka Parkı'nda dün 19:30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre özel güvenlik görevlisi, bir kadına kıyafetinden rahatsız olduğunu belirterek, "Senin ben burada böyle gezmene izin vermem" dedi. Görüntülerde, güvenlik görevlisinin polislere insanların rahatsız olduğunu söylediğini aktaran kadının arkadaşının da "Senden başka rahatsız olan yok" dediği görülüyordu.