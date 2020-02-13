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Milli Akar, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Bakan 'ın Savunma Bakanları Toplantısında gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Yunanistan Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldiği, üçüncü toplantı ve diyalog kanallarının açık tutulması konusunda da mutabık kalındığı aktarıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:05 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi

MSB'den yapılan açıklamada Bakan Hulusi Akar'ın NATO mevkidaş bakanlar toplantısındaki temasları kapsamında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'la bir araya geldiği ve Atina'da gerçekleşecek olan görüşme için mutabık kalındığı, bununla birlikte diyalog kanallarını açık tutma konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

HAREKAT VE MİSYONLAR KONULU TOPLANTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargâhı'ndaki temaslarının sürdüğü belirtildi. Bakan Akar'ın toplantı kapsamındaki 'Harekat ve Misyonlar' konulu oturumun ardından, geleneksel hale gelen NATO aile fotoğrafında yer aldığı kaydedildi.

BAKAN AKAR YUNAN MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Hulusi Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta Atina'da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı ve diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının üzerinde durulduğu aktarıldı.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi
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