Oğlum gelmeden buradan gitmem

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 163'üncü gününü geride bıraktı. Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, yaptığı açıklamada, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi. Eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Ödümlü, "Oğlum gelmeden gitmem. Allah'ın izniyle bütün çocuklar gelecek. Oğlumu burada bekleyeceğim. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi. Ödümlü, teslim olan çocukların ailelerine kavuştuğunu ifade ederek, "Umudumuz artıyor, inşallah hepsi gelir." diye konuştu. Oğlunu çok özlediğini anlatan Ödümlü, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.Cemile Erdoğan da 16 yaşındayken HDP tarafından piknik bahanesiyle dağa götürülen oğlundan bir daha haber alamadığını söyledi. Eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Çocuğumuzu alana kadar eylemden vazgeçmeyeceğiz. Bu acıyı 6 yıldır çekiyoruz. Ne gecemiz ne gündüzümüz ne bayramımız var." ifadelerini kullandı. Erdoğan, dün bir ailenin daha evladına kavuşmasının kendileri için umut olduğuna işaret ederek, "İnşallah bizim evlatlarımız da gelir, biz de evladımıza kavuşuruz. O ailenin adına çok sevindim" şeklinde konuştu. Anne Esmer Koç, kızı Zeynep'in 15 yaşındayken dağa götürüldüğünü, 7 yıldır ondan haber alamadığını bildirdi. Koç, "Kızımın yeri dağ değildir. Ayıptır, kızları dağa çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU