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Son dakika: 'de Operasyonu

Son dakika haberine göre 'de operasyonu gerçekleşti. Balıkesir'de jandarma ekipleri Fetullahçı terör örgütü üyeliğinden aran 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan FETÖ'cü soruşturmanın yürütüldüğü Burdur'a sevkedildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:58 ABONE OL
Son dakika: Balıkesir'de FETÖ Operasyonu
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.G. isimli şahıs Balıkesir merkezde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile ikametinde yapılan aramada; 1 adet Laptop Bilgisayar, 1 adet Flash Bellek ve 1 adet Cep Telefonuna el konulmuştur. Şüpheli Ö.G. ve el konulan malzemeler soruşturmanın yürütüldüğü Burdur ili Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerine teslim edildi.
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Son dakika: Balıkesir'de FETÖ Operasyonu
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