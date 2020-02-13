Son dakika! Türkiye'yi kana bulayacaklardı! YPG/PKK'lı teröristler hakim karşısında...

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Miray H. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar K. O. ve C. H. ise duruşmada hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Miray H. etkin pişmanlığa dair verdiği emniyet ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.

Kendisine örgüt tarafından Türkiye'de bombalı eylem yapılması konusunda talimat verildiğini belirten sanık, ''Antalya'da bombalı eylem için keşif yapmıştım. Ancak masum insanları öldürmek istemedim. Daha sonra polis ekiplerince yakalandım. Etkin pişmanlığa dair savunmamı mahkemenize sunmuştum. Örgüt içerisinde bulunduğum için pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.'' dedi.

Diğer sanıklar da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Miray H'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Miray H'nin mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında polisin temmuz ayında yakaladığı ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığını belirlediği Suriye uyruklu Miray H. (20) için "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, K. O. ve C. H. için ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Miray H'nin, terör örgütüne nasıl katıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin verdiği bilgiler iddianamede yer almıştı.