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Suç örgütlerine silah temin eden çetelere operasyon!

Başkentte, suç örgütlerine silah temin eden çetelere yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:36 ABONE OL
Suç örgütlerine silah temin eden çetelere operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç örgütlerine silah temin eden ve ilçelerde küçük gruplar halinde bulunan çetelere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Sincan, Etimesgut, Pursaklar, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde 12 şüpheli yakalandı.

4 RUHSATSIZ TABANCA

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 3 kalaşnikof tüfek şarjörü ve çok sayıda mermi ve fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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Suç örgütlerine silah temin eden çetelere operasyon!
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