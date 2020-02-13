Türkiye 2023 hedeflerıne ulaşacaktır

Başkan Erdoğan dün Kahramanmaraş'a giderek Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. yıl etkinlikleri final programına katıldı. Merkez Spor Kompleksinde gerçekleştirilen programda ve ardından katıldığı AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın düzenlediği yemekte konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:12 Şubat, tam 100 yıl önce Maraşlıların, milli mücadele tarihimizde çok önemli yeri olan bir destanı tarihe armağan ettikleri gündür. Maraş'ı Kahramanmaraş yapan bu büyük mücadele, Anadolu'nun topyekun kurtuluşuna giden yolu da açmıştır. Sütçü İmam'ın, "Bugün namus günüdür" diyerek yaktığı istiklal meşalesi, Maraş'la birlikte bütün vatanın istikbalini aydınlatmıştır.Yürekler, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye vurdukça, Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı her saldırı, bir asır öncesindeki hesapların yeniden tedavüle sokulma çabasının ürünüdür. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri de amacına ulaşamayacaktır. Bu sinsi gayretlerden birinin örneği geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda yaşandı. Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler, Avrupa Parlamentosu çatısı altında misafir edilip, konuşturuldular. Maalesef bu etkinlikte HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri de yer almışlardır.Yine geçtiğimiz haftalarda Belçika Yüksek Mahkemesi PKK soruşturmaları ile ilgili terör örgütünü destekleyen mahiyette bir karar aldı. Bu gelişmeler Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür. Kendi yargı organının kararlarına uymayan bir Avrupa Birliği'nin ne güvenirliği ne de itibarı kalır.Hamdolsun milletimiz, Gezi olaylarında, 17/25 Aralık tezgahlarına, Çukur eylemlerinden, 15 Temmuz darbe girişimine ve ekonomimize kurulan tuzaklara kadar bu mücadelenin her adımında bizim yanımızda oldu. Dünyada bu kadar kısa sürede, böylesine çok saldırıya maruz kalıp da hala dimdik ayakta durabilecek başka bir ülke ve toplum yoktur. Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır.Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz. PKK'dan FETÖ'ye kadar ülkemize saldıran tüm terör örgütlerinin yanında, tüm değerleri ve kültürüyle bu milletin karşısında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor.Nasıl Maraş işgal edilirken bir yerlerde yabancı güçleri özellikle selamlayanlar, manda teklifiyle milletimizin karşısına çıkanlar varsa bugün de benzer mankurtlar yine sahnedeler. Bu mankurtlara göre, PKK'lılar 'hendek kazan arkadaşlar', FETÖ'cüler 'hakkını arayan bir cemaat', bölgemizdeki işgalciler 'dost eli uzatmamız gereken güçler'dir.

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