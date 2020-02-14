Son dakika haberi: Ceza indirimi 2020 detayları netleşti! Af yasası ne zaman Meclis'e sunulacak ve hangi suçları kapsayacak?

İkinci Yargı Paketi ve Genel Af Yasası hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan çalşmalar, mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de af yasası ve ceza infaz indiriminin yakın zamanda Meclis'e geleceğini açıklamıştı.

AF YASASI MECLİS'E NE ZAMAN SUNULACAK?

Adalet Bakanı Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, 'İkinci yargı paketi Meclis'e ne zaman sunulacak?' sorusuna yanıt verirken flaş açıklamalarda bulundu.

CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ VE HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...