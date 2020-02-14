Aydın'da düzensiz göçmenlere operasyon

Edinilen bilgiye göre; Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu tarafından Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında yapılan denetimler sırasında şüpheli bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden 1'i Suriye ve 20'si Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. 17 erkek, 1 kadın, 2 erkek ve 1 kız çocuk işlemleri için limana getirildi.

KAÇAK GÖÇMENLER SINIRI DENİZDEN GEÇMEK İSTİYOR

Kaçak göçmenler havaların nispeten daha sıcak olduğu ege illerinden lastik botlarla açılarak sınırı geçmeye çalışıyorlar. Ancak gerek sahil güvenlik gerek kolluk kuvvetleri kaçakçılığa göz yummuyor. Yapılan çalışmalarda Aydın'a bağlı Didim ilçesinde de 21 düzensiz göçmen yakalanmış oldu.