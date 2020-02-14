CHP’ye ByLock sufleleri

BUGÜN NELER OLDU

Kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile vakfın sekreteri Salih Yaylacı'nın ByLock yazışmalarında, FETÖ'nün dershane sürecinden bugüne CHP ile yaptığı işbirliği göze çarpıyor. İşte yazışmalar;* CHP dershane için Danıştay'a başvuru yapamıyor. Çünkü siyasi partilerin idari yargı ve Danıştay'a başvurmaları mümkün değilmiş.* Ahmet abi (Ahmet Kırmış) yeni çıkan yönetmelikle ilgili CHP 'başvursun' demişlerdi. CHP gündeme getirme ve gündemde tutmaya devam edecek.* AYM'de görülen kayyum konusunda tanıdık var mı diye Ali Fuat sordu bana. Aynı konuyla ilgili ayrıca Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. AYM'ye onlar da bu konuda baskı yapacaklar.