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'de Türk askerine destek gösterisi

ve ’te binlerce Suriyeli, Türk askerine destek olmak için gösteri yaptı

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.2.2020 23:58 ABONE OL
İdlib'de Türk askerine destek gösterisi

Suriye'nin kuzeyinde bulunun İdlib ve Halep'in çeşitli yerlerinde, Esad rejimiyle çarpışan Türk askerine destek olma amacıyla gösteri düzenlendi.

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Göstericiler, İdlib'in merkezinde, Al-Dana, Sarmada, Kafr Takharim, Ma'rat Misrin bölgelerinde ve Al-Bab ve Azez'de bir araya gelerek, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdılar. Ellerinde "Rejim gücüne karşı hep birlikte savaşıyoruz", "Özgür bölgeye hoş geldiniz Türk kardeşlerimiz", "Sivillerin korunmasını istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar atarken, düzenlenen saldırıları kınadılar.

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Esad rejimi, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli, Türkiye sınırına göç etti.

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İdlib'de Türk askerine destek gösterisi
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