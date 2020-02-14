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'de terör örgütü operasyonu

'de terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.2.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 17:42 ABONE OL
Mersin'de terör örgütü operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel saldırıların önlenmesi amacıyla terör örgütü YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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Mersin'de terör örgütü operasyonu
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