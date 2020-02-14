Son dakika haberi: MSB: 63 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden gerçekleşen açıklamada "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama 'İdlib bölgesinde 65 rejim unsuru etkisiz hale getirildi' | Video
270 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan askerlerimize hain saldırılar gerçekleştiren Rejim unsurlarına yönelik operasyonlar sürüyor. Son 4 günde 270 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.