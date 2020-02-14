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Son dakika haberi: MSB: 63 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 63 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada çeşitli kaynaklardan alınan son bilgiler paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:12 ABONE OL
Son dakika haberi: MSB: 63 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden gerçekleşen açıklamada "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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270 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan askerlerimize hain saldırılar gerçekleştiren Rejim unsurlarına yönelik operasyonlar sürüyor. Son 4 günde 270 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

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Son dakika haberi: MSB: 63 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
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