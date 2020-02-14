Radikaller dahil ateşkese uymayana zor kullanacağız

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 4 milyon Suriyeli'nin yaşadığı İdlib bölgesinde Türkiye'nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlatan Akar, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in dün Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi. Genelkurmay açıklamasında, görüşmede, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi. AA