Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

Son dakika: 'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 8'i cezaevine gönderildi. İşte hırsızlık olayıyla ilgili merak edilen detaylar...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.2.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika: Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, telefoncu dükkanı ve okul kantini ile Yunus Emre Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Malatya Caddesi'nde olmak üzere 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 mobil tablet, 17 kilogram tütün ve 5 tespih ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN