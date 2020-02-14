Son dakika: İBB'ten atılan işçilere hakaret eden CHP'li Özel'e tepki: Bilgisizce ve kabul edilemez...

İstanbul, Adana, İzmir ve Antalya'da CHP'li belediyelerin işten attığı işçiler, Özgür Özel'in hakaretlerine tepki gösterdi. Mağdur olan işçilere yönelik hakaretleri, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan A Haber'de yanıtladı. Arslan, mağdur olan işçilere kimsenin hakaret etmeye haddi ve hakkının olmadığını vurgulayarak: "Sayın milletvekilinin bu tutumunu şiddetle kınıyorum, bu açıklama CHP adına ise partinin hemen harekete geçmesini istiyoruz." ifadesinde bulundu.

İBB’den atılan işçilere hakaret eden CHP'li Özgür Özel’e, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’dan yanıt

"O İŞÇİLERİN HEPSİ SINAVLARLA İŞ HAKKI KAZANMIŞTIR"

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önünde onurlu bir mücadele yürüten arkadaşlarımıza yapılan bu hakareti üzüntüyle karşılıyorum. Bu durum son derece bilgisizce ve yanlıştır. CHP'nin Grup Başkanvekili sıfatını taşıyan bir milletvekilinin bu hakaretini kabul etmemiz mümkün değildir ve şiddetle kınıyorum. Bu işçilerin hiçbirisine yanlış yaptığı için soruşturma açılmadı, hepsi işinin başındayken bir mesaj ile işten çıkarılmıştır ve hiçbir gerekçe ortaya koyulmamıştır. Bu işçiler 2018'in Kasım ayında başvuru yaparak, yazılı ve sözlü sınavlar yapılmış, sonrasında ise bu arkadaşlar işe başlatılmıştır.

"SEÇİM ÖNCESİ İŞE GİRDİ"

Arkadaşlarımız seçim öncesi işe girdiği için suçlandılar fakat hakarete uğramalarını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Bu kişilerin her birisinin nerde çalıştığı ve hangi görevleri yaptığı bellidir. Eğer Sayın Özgür Özel "bankamatik olarak çalıştılar" iddiasında bulunduğu kişileri ispat ederse biz gerekeni yaparız ancak böyle bir şey yoktur. Sayın milletvekilinin bu tutumunu şiddetle kınıyorum ve bu CHP adına yapılmış bir açıklama ise partinin harekete geçmesini istiyoruz." şeklinde ifade etti.

Son dakika! CHP'li Özgür Özel'den TBMM'de işçilere çirkin hakaretler | Video

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

TBMM'de kürüsüden İBB'den atılan işçilere 'Asalaklar' diyerek hakaretler yağdıran CHP Miletvekili Özgür Özel büyük tepki çekmişti.

İŞÇİLERDEN CEVAP

CHP'li Özgür Özel'in hakaretlerine işçilerden tepki | Video

CHP'li belediyelerin mağdur ettiği işçileri 'bankamatik asalakları' diyerek aşağılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e işçilerin tepkisi sert oldu: SABAH'a konuşan işçiler, "Hiç mi vicdanı yok? Biz emekçiyiz" dedi.