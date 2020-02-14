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! İstanbul'da silahlı suç örgütüne eş zamanlı şafak baskını! Lüks siteye de girildi...

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bir operasyonu gerçekleşti. Silahlı suç örgütüne üye kişilerin kaldığı tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin de desteği ile şafak baskını yapıldı. 06.00 sularında başlayan eş zamanlı operasyonda , Gaziosmanpaşa ve ilçelerinde birçok adreste arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında bir lüks siteye de girildiği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 07:19 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul'da silahlı suç örgütüne eş zamanlı şafak baskını! Lüks siteye de girildi...

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik il genelinde yapılan operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06:00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

LÜKS SİTEYE BASKIN
Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan lüks siteydi. Saat 06:00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler lüks siteye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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SON DAKİKA! İstanbul'da silahlı suç örgütüne eş zamanlı şafak baskını! Lüks siteye de girildi...
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