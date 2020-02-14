SON DAKİKA! Öğrencileri zehirleyecekti! Jandarmadan şok baskın!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'da bir evde uyuşturucu depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüphelinin öğrencileri hedef aldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sabah'tan Sema Alim'in haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, R.B. isimli bir şahsın yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri (skunk, esrar ve metamfetamin) yasadışı yollardan yurda sokarak İstanbul'da bir evde depoladığı ve buradan satış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

HEDEFİ ÖĞRENCİLERDİ

Alınan bilgi kapsamında tespit edilen şüpheli ve kullanmış olduğu araç fiziki takibe alınarak 1 ay süren fiziki takip ardından, şüphelinin öğrenci yurtlarına yakın olarak kiraladığı bu evi depo olarak kullandığı, buradan satış yapmak amacıyla öğrencileri hedef aldığı belirlendi.

Şüphelinin kiralamış olduğu daireyi takip etmek için Jandarma ekipleri öğrenci kamuflesi altında yakın takibe devam etti. Eve giriş çıkış yapanlarda hareketlilik gözlenmesi üzerine söz konusu daireye şok baskın düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH

Kıskıvrak yakalanan şüphelinin ardından evde arama yapan Jandarma ekipleri; yatak odasından banyoya, salondan mutfağa kadar hemen hemen her yere zulalanmış uyuşturucu maddeler, yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar buldu.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU

Baskında; 9 kilo skunk, 320 gram toz esrar, 2,5 kilo metamfetamin, yüklü miktarda üzerinde maymun figürleri bulunan renkli uyuşturucu haplar, 4 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası, 100 adet vakumlu poşet, 3 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi.