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: Taciz iddiası 'yi karıştırdı! Vatandaşlar linç etmek istedi, polis havaya ateş açtı...

... 'de dün akşam saat 20.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan pastanede çalışan bir personelin, aynı binada oturan 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Kız çocuğu taciz edildiğini annesine söylerken, olayı duyan mahalleli pastaneyi bastı. Tacizci olduğu iddia edilen çalışan linç edilmeye çalışırken, polis ekipleri olaya müdahale etti. Kalabalık dağılmayınca polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. O anlar bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 13:20 ABONE OL
Son dakika: Taciz iddiası Kağıthane'yi karıştırdı! Vatandaşlar linç etmek istedi, polis havaya ateş açtı...

Kağıthane'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaşlar çevredekiler sakinleştirilirken şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Kağıthane, Mehmet Akif Mahallesi, Etibank Caddesi'nde Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan pastanede çalışan bir kişinin aynı binada oturan 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Kızın annesine giderek taciz edildiğini iddia etmesi ve olayın mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla pastane çalışanı linç edilmek istendi. Kalabalık tarafından darp edilen pastane çalışanını, polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttıktan sonra gözaltına aldı.

YAŞANAN ARBEDE ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahalle sakinleri tarafından taciz iddiasının duyulmasıyla ortalığın karıştığı anlar vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öfkeli kalabalık tarafından kişinin linç edilmek istendiği ve polis ekiplerinin araya girerek şüpheliyi gözaltına aldığı görülüyor. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Son dakika: Taciz iddiası Kağıthane'yi karıştırdı! Vatandaşlar linç etmek istedi, polis havaya ateş açtı...
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