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Son dakika: Terör örgütüne büyük operasyon! Eylem hazırlığında...

Son dakika gelen bilgilere göre terör örgütüne büyük darbe yapıldı. 'da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla aranan bölücü terör örgütü / üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşte operasyon ile ilgili detaylar...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.2.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 08:57 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütüne büyük operasyon! Eylem hazırlığında...

Son dakika haber: Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul'da çok sayıda ilçede daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. İmralı Adası'nda tutuklu bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, PKK'nın gençlik kanadına mensup 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

EYLEM İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

İllegal eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan bölücü terör örgütü üyelerinin, planladıkları eylem için çağrı yaptıkları da öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube'ye getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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Son dakika: Terör örgütüne büyük operasyon! Eylem hazırlığında...
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