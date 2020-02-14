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’da /KCK terör örgütü operasyonu: 47 gözaltı

’da /KCK terör örgütü içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 kişi yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.2.2020 13:25 ABONE OL

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Şubat 2020 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
Bir metreyi bulan karda Özel Harekat Polisi destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Van’da PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 47 gözaltı
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