‘Yüreğimizdeki hasret karı eritir’

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan 85 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla kar altında bekleyişini sürdürüyor. Yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan kızı Hayal için günlerdir oturma eylemini devam ettiren annelerden Süheyla Demir, "Çocuklarımızın hasreti içimizi yakmış. Bu kar içimizi soğutmaz, hasretimiz bu karı da eritir" diye konuştu. Kızı Hayal'e seslenerek, bir yolunu bulup kaçmasını isteyen anne Demir, "Bakın karda kışta sizi bekliyoruz. Dönün, gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Hiç uğruna ölmenizi istemiyoruz" ifadelerini kullandı.