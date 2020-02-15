BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile baş başa görüştü. Daha sonra Erdoğan ve Han, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi altıncı toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. "Türkiye ile Pakistan Arasında Stratejik Ekonomik Çerçeve İlanı" ile "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi VI. Toplantısı Ortak Bildirisi"ni Erdoğan ile Han imzaladı. İki ülke arasında bilim, diyaspora, meteroloji, televizyon ve radyo yayıncılığı, turizm, ticaret ve gümrüğün kolaylaştırılması, kargo, demiryolu, askeri eğitim ve standardizasyon alanlarında anlaşmalar imzalandı.