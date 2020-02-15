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Başkan , ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan , ABD Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 19:01 ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İDLİB MESELESİNDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Erdoğan ile Trump, görüşmede, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Deniz komşusu Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanan görüşmede, iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
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