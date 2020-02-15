İBB önünde zam protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı yüzde 35'lik toplu ulaşım zammı İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde protesto edildi.Seçim döneminde 'ulaşımı kolaylaşma' vaadinin ardından göreve gelir gelmez toplu ulaşıma zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gençlik Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. 'Her şey çok zamlı oluyor', 'Zamlar geri çekilsin' diyerek slogan atan üniversiteli gençler ardından bir basın açıklaması yaptı.Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Umut Doğan, çalışanların işe, öğrencilerin de okula gitmek için kullandığı toplu ulaşım araçlarına yapılan zammın kabul edilemez olduğunu söyledi.Şişli'deki Mecidiyeköy Metrobüs durağında da bir grup öğrenci zamları protesto etti. Slogan atarak metrobüs durağına gelen öğrenciler kart basmadan turnikelerin üzerinden atladı. Basın açıklaması yapan gençler daha sonra duraktan ayrıldı.