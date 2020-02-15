Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması: Heyet pazartesi Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlib ile ilgili flaş açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemizden bir heyet pazartesi günü Rusya ile görüşmeye gidecek" dedi. Çavuşoğlu diplomatik görüşmelerin önemine dikkat çekti, "İdlib meselesini Rusya ile diplomatik yol ile çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: DİPLOMASİ OLMAZSA GEREKLİ ADIMLARI ATARIZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil.Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek.

Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak.

Gerekli tedbirleri alacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız bahsetti.

Rejim askerlerimizi hedef alıyor. Müsamaha göstermemiz mümkün değil.

ALMANYA'DAKİ FETÖ ÜYELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bizim istihbaratımız mevcut bir istihbarattır. Gizli bir istihbarat toplamaya gerek yok.

Neden sadece teröristlerin hakları korunuyor?

NELER YAŞANDI?

Esad Rejimi, son 1 aydır İdlib'deki saldırılarını yoğunlaştırırken, Türkiye'nin gözlem noktalarını da hedef aldı. Türkiye, Esed Rejimi'ne çok sert karşılık verdi ve 200'e yakın Rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En ufak saldırıda her yerde vururuz" derken, komandolar ve zırhlı araçlar İdlib'deki Türk gözlem noktalarının bulunduğu alanlara sevk edildi. Sevkiyat, Afrin ve El-Bab'daki operasyonlardakilerden çok daha yoğun gerçekleşiyor.