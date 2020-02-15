Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > SON DAKİKA! Mehmetçik Suriye'de sevinç çığlıkları ile karşılandı: Artık göç etmeyeceğiz!

! Mehmetçik 'de sevinç çığlıkları ile karşılandı: Artık göç etmeyeceğiz!

: Esad Rejimi'nin zulmünden kaçan İdlib halkı, Türkiye sınırına göç ediyor. Göç edenlerin sayısı 1 milyonu bulurken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye yığınak yapmaya devam ediyor. Esad Rejimi unsurlarının sivillerin ardından, Türk gözlem noktalarını da hedef alması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her yerde vururuz" diyerek operasyonun fişeğini ateşledi. Komando ve zırhlı sevkiyatı bu sözler sonrası giderek artarken, Türk konvoyunu gören Suriyeliler sevinç çığlıkları attı. Bir ailenin amatör kamerasına takılan anlarda, "Türk askeri geldi, artık göç etmeyeceğiz" sözleri duyuluyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.2.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 16:23 ABONE OL
SON DAKİKA! Mehmetçik Suriye'de sevinç çığlıkları ile karşılandı: Artık göç etmeyeceğiz!

Suriyeli bir vatandaş Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Türk Konvoyunu görünce "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek sevinçle karşıladı.
Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Suriyeli bir vatandaş, köye gelen Türk konvoyunu sevinçle karşıladı.

"ARTIK GÖÇ ETMEYECEĞİZ"

Cep telefonuyla görüntü çeken vatandaş, "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek Türk konvoyunu sevinçle karşıladı.
Öte yandan Esad rejimi, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli, Türkiye sınırına göç etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Konvoyu'nu gören Suriyeli vatandaşın gözleri yaşartan sevinci "Artık göç etmeyeceğiz"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Mehmetçik Suriye'de sevinç çığlıkları ile karşılandı: Artık göç etmeyeceğiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN