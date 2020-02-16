1720 EYP 903 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 el yapımı patlayıcı ve 903 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin açıklamasında "Kahraman Mehmetçik bölgenin mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizleme faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor" denildi. Önceki hafta terör örgütü tarafından tuzaklanan mayınlardan dolayı 8 yaşındaki Layis Hatim Salih'in Tel Abyad Ayn Arus bölgesinde yaralanmış ve getirildiği Şanlıurfa Akçakale'de tedavi altına alınmıştı.Öte yandan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak bölgede bulunan okullarda öğretmen ve öğrencilere, 5 Şubat'tan itibaren mayınlarla el yapımı patlayıcıların tanıtımı ve korunma yöntemleri konulu eğitim verilmeye başlandığı öğrenildi.