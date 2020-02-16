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üyelerine sürpriz telefon

ZEYNEL YAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
AK Parti üyelerine sürpriz telefon
Başkan Erdoğan, İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığı ödül törenine de katıldı. Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımıyla klasörden tesadüfi olarak seçilen yeni üyeleri cep telefonuyla arayarak tebrik etti. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 45 bin yeni üyesine 'hoşgeldiniz' diyorum. Bugün, AK Parti 10.5 milyon üye sayısıyla Türkiye'nin en çok üyesi bulunan bir partidir." dedi. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır" diye konuştu.
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AK Parti üyelerine sürpriz telefon
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