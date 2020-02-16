Alaaddin Hoca için son görev

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Başkan Erdoğan "Şu anda musallada bulunan merhum Alaaddin abimizle İstanbul imam Hatip'te tanıştık. Gerçekten duruşuyla din-i mübin-i İslam'a olan özellikle bağlılığı, sadakatiyle çok çok farklı bir insandı. Hocamın ifade ettiği o duruş hakikaten farklıydı, asildi. Tam bir İslam'a yakışan duruş. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun" dedi. Başkan Erdoğan'ın tabutuna omuz verdiği Şahin'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1945 Konya doğumlu Şahin, çok sayıda hafızın yetiştirilmesinde nöcü oldu. İstanbul Kartal İmam Hatip Lisesi müdürlüğü yapan Şahin, Konya üzerine sohbetleriyle de biliniyordu.