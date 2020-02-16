CHP kongresinde yumruklar konuştu

CHP Şanlıurfa İl Yönetimi'nin seçileceği kongrede 2 il başkanı adayının taraftarları kavga etti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da katıldığı ve Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda yapılan kongrede, mevcut İl Başkanı Hayretttin Cidir'e karşı Kısas Eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu. İki adayın olması ile gergin anların yaşandığı kongrede kavga çıktı. Partililer arasında yaşanan tartışmaya emniyet güçleri müdahale etti. Aday yakınlarının uzaklaştırılması ile gerginlik sona ererken, kongre devam etti.