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, kumpasın yanında yer aldı

’nün, ’e yönelik kumpasına ilişkin iddianamede ilginç detaylar yer aldı: FETÖ’nün hedef aldığı aynı isimler hakkında daha önce de suç duyurusunda bulundu

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
CHP, kumpasın yanında yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat MİT kumpası iddianamesinde ilginç detaylar yer alıyor.

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Buna göre FETÖ'nün ilk darbe girişimi olarak kayıtlara geçen 7 Şubat 2012 tarihinde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve MİT görevliliklerinin ifadeye çağrılmasından önce, aynı isimler hakkında CHP'den de benzer hamle geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu Milletvekili olduğu dönemde, 19 Eylül 2011 tarihinde yapılan suç duyurusunda da aynı isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Soruşturmanın ise İki dilekçenin 2011/1109 soruşturma numaralı evrak üzerinden birleştirilerek devam ettiğine dikkat çekildi.

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CHP, kumpasın yanında yer aldı
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